شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 30/حزيران/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقال مصدر محلي إن تحركات للمليشيا في مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. ورجح المصدر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية

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