شاهد.. تظاهرات وأعمال عنف تضرب إثيوبيا بعد مقتل مغني شهير بالرصاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

شهدت إثيوبيا احتجاجات وأحداث عنف، إثر مقتل المغني الشاب وكاتب الأغانى الشهير هاشالو هونديسا رميًا بالرصاص مساء أمس الاثنين.



وشهدت مدن إثيوبية عدة تظاهرات وأعمال شغب وعنف أفضت إلى وقوع عدة إصابات، الثلاثاء، فيما تحدثت تقارير غير رسمية عن مقتل 10 ضحايا، وقطعت السلطات الاثيوبية خدمات شبكات الانترنت والاتصالات، حسبما ذكرت صحيفة "السوداني".

وأحدث مقتل هاشالو (34 عامًا) صدمة كبيرة وسط قومية الأورومو؛ التي ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي نعاه ووصفه بأنه كان بمثابة "الملهم للشباب"، مطالبًا شعبه بضبط النفس، والشرطة بالإسراع في القبض على الجناة.

عُرف بغنائه الثوري المُعبر عن آمال وغضب شعب الأورومو من خلال الكلمات الثورية لتحدى القمع وكسر الخوف. وتركزت أغانية على قضايا الحرية.

وقال مفوض شرطة أديس أبابا إنه تم اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل.

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وكتب الصحفى ومؤسس موقع "أو برايد O Pride" الإخبارى المستقل عبر تويتر: "الكلمات تخونني! اقرأوا هذا التقرير عن هاكالوا هونديسا لعام 2017 والذي يبرز تحديه وكلماته الجريئة وجهوده الشجاعة للتعبير عن التوق الجماعي للتغيير في إثيوبيا.. أسطورة حياتها أوقفت.. استرح بقوة، عزيزي هاسي.. لن ننسى أبدا".

ونُقِل جثمان هاشالو الآن إلى بلدة أمبو، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ولا تزال الشرطة الإثيوبية تفرق حشود المتظاهرين الذين يحرقون الإطارات بالغاز المسيل للدموع، بينما تسمع أصوات الرصاص في مختلف أحياء أديس أبابا.