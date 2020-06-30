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أميركا تسجل اكثر من 41 الف اصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

أميركا تسجل اكثر من 41 الف اصابة جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولایات المتحدة الامریكیة، اكثر من 41 الف اصابة جدیدة بعدوى فیروس ( المستجد - كوفید 19)، خلال ال24 ساعة الماضیة.

 

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واوضحت الاحصائیات التي نشرھا المركز التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة المتخصص في رصد الجائحة محلیا وعالمیا أن الولایات المتحدة سجلت 41586 إصابة بالإضافة إلى 338 حالة وفاة جدیدة.

 

واشارت إلى أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك في الولایات المتحدة إلى 2590582 إصابة و126414 وفاة.

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