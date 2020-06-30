شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1293 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت إندونيسيا، اليوم، 1293 إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 56385 إصابة.



وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها، أنه تم تسجيل اليوم أعلى زيادة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، حيث سجلت 71 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2876 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1293 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.