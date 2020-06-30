’’مصر للطيران‘‘ تستأنف رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارا من الغد

كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تشغيل رحلاتها الجوية لاكثر من 29 نقطة مباشرة، اعتبارًا من غد الأربعاء الأول من يوليو 2020، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.

وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان، بأن الشركة استعدت لتشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة إفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.

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وأضاف زكريا، أن الشركة حرصت على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات إجراءات سفرهم ابتدءً من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات، والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين، وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتيريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة، وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائية التي سيتم توزيعها على الركاب، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائية المناسبة.

ومن جانبه، صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه "في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول فقد وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط. حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول من يوليو 2020 في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (أمستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ إسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و 3 نقاط بقارة إفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس) وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و 4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وأضاف، أنه يمكن للعملاء معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر، عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.