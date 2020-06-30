انتصار السيسي: مؤسسات الدولة استجابت لإرادة الشعب الحرة في 30 يونيو

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن اليوم تمر الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو، التي تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني.

وهنأت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشعب المصري بهذه الذكري المجيدة.

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