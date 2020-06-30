الداخلية تعلن إحباط مخطط لاستهداف الجيش والشرطة في 30 يونيو

ذكرت صحيفة "الوطن" أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط مخطط لاستهداف عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جاء فيه أنه استمراراً لجهود الوزارة في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمني للبلاد.

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وأضاف البيان أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه إرتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق تزامنا مع احتفالات ذكرى 30 يونيو فتم على الفورلا التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.. وقد أسفرت النتائج عما يلي:

- رصد تواجد عدد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات ماركة نيسان بيضاء اللون بهدف رصد الإرتكازات الأمنية في إطار الإعداد لإستهدافها إلا أنهما فور إستشعارهما بإحكام الحصار عليهما قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما والعثور بحوذتهما على عدد 2 سلاح آلي و5 خزينة وكمية من الذخيرة من ذات العيار وجهاز لاسلكي وكذا طبنجة CZ تبين أنها مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة واستشهاده بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.