لاستكمال الأعمال.. فحص العقارات الصادر لها تراخيص بناء في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، عددًا من العقارات الجاري إنشاؤها والصادر لها تراخيص، للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات والسماح لها باستكمال الأعمال.

رافق نائب المحافظ اللواء عبدالقادر النورى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد جويلى نائب مدير أمن الدقهلية، وسوسن يوسف رئيس مركز المنصورة ، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، وممثلًا عن نقابة المهندسين.

وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة مرت على عدد من العقارات بنطاق مركز المنصورة شملت 4 مواقع بمناطق حوض بن زيد وحوض لوساتو بالطريق الدائرى في المنصورة، مشيرًا إلى أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة استهدف مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء.