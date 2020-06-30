جامعة بني سويف تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أنهت جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس، والتي تتضمن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وتفقد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بعض اللجان، وأكد عدم السماح بالدخول للجامعة بدون ارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول إلى الكليات، مع ضرورة الالتزام بنسبة 25% من إجمالي القدرة الاستيعابية للمدرجات، وتحديد أماكن الطلاب والإعلان عنها مسبقا لترسل لكل طالب عبر البريد الإلكتروني الخاص به مرفق بها الجدول، واسم القاعة ورقم الجلوس، مع مراعاة مبدأ التباعد بين الأفراد.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات للملاحظين، وعدم السماح للطلاب بتبادل الأدوات والأقلام، وتوفير أكواب الماء الورقية التي تستخدم مرة واحدة فقط.