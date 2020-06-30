بـ 49 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطات الشرب والصرف الصحي بالوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت المهندسة منى محمد على، مدير عام التخطيط العمراني بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إجمالي تكلفة أعمال إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي جرت على مستوى المحافظة خلال العام المالي 2019/2020.
وبلغت قيمة الأعمال 49.5 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحطات، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.
وأوضحت منى، أن الأعمال بقطاع مياه الشرب، شملت محطات السبط الشرقي والشركة 55 بمركز الخارجة، ودخلو والعوينة بالداخلة، واللواء صبيح بالفرافرة، وجدة بباريس.
بينما شملت أعمال قطاع الصرف الصحي عدد من المحطات بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.
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