بالصور.. وزيرة الصحة تهدي درع "الرعاية الصحية" لمحافظ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تقديرًا لجهوده ودعمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كما أهدى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، درع الهيئة إلى وزيرة الصحة والسكان، بمناسبة مرور عام على انطلاق منظومة التأمين الشامل.

وعقدت الدكتورة هالة زايد، واللواء عادل الغضبان، اجتماعًا في بداية زيارتها للمحافظة، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لبحث خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إطلاقها بمحافظات الجمهورية تباعًا.

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