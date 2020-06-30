ولاية بافاريا تُقرر توفير اختبارات كورونا مجانًا للمواطنين كافة

قررت الحكومة المحلية لولاية بافاريا الألمانية، اليوم الثلاثاء، توفير اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد للمواطنين كافة، رغم انتقاد الكثيرين لهذه الخطوة.
هو توفير اختبارات "أسرع، ومجانًا ولكل فرد".
قال رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومته في مدينة ميونخ، إن الهدف من ذلك
وذكر زودر أنه سيُجرى من أجل ذلك رفع إمكانات الاختبارات من 20 ألف اختبار يوميا في الوقت الحالي إلى 30 ألفا.
وستتحمل الولاية تكاليف الاختبارات في كافة
وذكر زودر أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون يورو سنويا لهذا الغرض.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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