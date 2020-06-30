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تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 279 إصابة، دون وجود وفيات، كما تم شفاء3 حالات ، حسبما ذكر موقع روسيا

اليوم.

 

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعربت عن قلقها من الاستهتار الذي يهدد بانتشار أوسع للعدوى بفيروس كورونا، وشددت على الالتزام بالوقاية.

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 وقالت الوزارة في بيان إن الخط البياني للإصابات المسجلة عالميًا وإقليميًا ومحليًا يتصاعد، وأوضحت أن البلاد شهدت 133 إصابة بداية الشهر الجاري "معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة قادمة من خارج سوريا" وبناءً على ذلك شددت على "ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

 

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