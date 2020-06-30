مهدي: سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبيرعلى نهر دجلة

قال مهدي رشيد مهدي، وزير الموارد المائية العراقي، اليوم الثلاثاء، إن سد إليسو التركي سيكون له تأثير سلبي كبير على نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء خلال المواسم المقبلة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأوضح مهدي أن سد إليسو لن يكون له تأثير خلال الوقت الحالي لوجود خزان مائي كبير من المياه.

وأضاف الوزير، اليوم الثلاثاء، إن "الوزارة

طلبت من الجانب التركي إجراء محادثات بشأن سد إليسو للاتفاق على خطة تشغيل السد دون الإضرار بحصة العراق المائية".

Advertisements

وقال إن وزارة الموارد المائية وضعت أولويات لتنفيذ بعض السدود لزيادة سعة تخزين المياه.

ويرى الدكتور عبد الرحمن المشهداني، الخبير الاقتصادي العراقي، إن تشغيل تركيا لأول التوربينات في سد

أليسوا على نهر دجلة الممتد من تركيا إلى العراق ليس هو المشكلة، المشكلة ليست في التشغيل وإنما في ملء السد وقطع المياه القادمة إلى العراق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاتفاقات السابقة بين البلدين تتحدث عن الملء الجزئي، فإذا كان تشغيل التورببن يتم وفق الاتفاقات السابقة، أعتقد هنا أن العراق لن يتضرر كثيرا، لكن كل الخوف من قطع مياه نهر دجلة من أجل ملء السد لتشغيل التوربينات، هنا سيكون الضرر كبير على الاقتصاد العراقي.