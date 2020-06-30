منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التعاون مع روسيا في قضايا متعددة

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هناك تعاونًا ومشاورات بين المنظمة وروسيا في مجالات عدة، أبرزها القضية الفلسطينية، وقضايا السلم والأمن، والحوار بين أتباع الثقافات والأديان، ومكافحة الإرهاب والتطرف.



قال الأمين العام- خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى

مرور 15 سنة على حصول روسيا على صفة عضو مراقب في المنظمة، إن روسيا تضم مجتمعا مسلما نشطا ومعتدلا يحظى بكل مقومات المواطنة، ويدفع المسلمين إلى المشاركة الفعلية والمثمرة لمنفعة المجتمع والبلاد والبشرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية



وأشاد بالحيز القانوني المتاح للإسلام في روسيا، وحرية ممارسة المعتقد، بما يعكس قيم التعايش والاعتدال والتنوع، مؤكداً أن منظمة التعاون الإسلامي تولي اهتماما لترسيخ علاقاتها مع روسيا الاتحادية، وتتطلع إلى مواصلة الحوار، وتوطيد التعاون المثمر بين الجانبين.



وأعرب العثيمين، عن تطلع المنظمة لأن تكون للدول الأعضاء في المنظمة علاقات تعاون بناءة مع روسيا التي لديها القدرة على الإسهام بفاعلية في حل القضايا الإقليمية والدولية.