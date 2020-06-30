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الصين تنفي استخدام تحديد النسل القسري ضد أقلية الويغور

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 نفت الصين، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير بأن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم الإجهاض الإجباري وتحديد النسل القسري ضد أقلية "الويغور" المسلمة في شينجيانغ شمال غربي البلاد، واصفة هذه التقارير بأنها "محض هراء".


 جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر

الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقرير عن الوضع في منطقة شينجيانغ الصينية وضعه الباحث الألماني أدريان تسنتس ونشرته مؤسسة جيمس تاون البحثية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لما ورد في التقرير بأنه "صادم" و"مزعج".

وقال جيان إن ما تردد "محض هراء، وإن الحكومة الصينية تكفل وتحمي حقوق الأقليات والجماعات الأخرى في البلاد"، مشيرًا إلى أن عدد سكان المنطقة نما خلال السنوات الماضية ما يدحض هذه التقارير.

وأضاف أن بلاده تحث وزير الخارجية الأمريكية ومن يروجون لمثل هذه التقارير بالتخلي عما وصفها بـ "المعايير المزدوجة".

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