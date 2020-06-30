الصحة العالمية: أسوأ مراحل كورونا لم تأت بعد

قال المدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن العالم لم يواجه بعد أسوأ مراحل جائحة كورونا.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده من مدينة جنيف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن "حالة الشقاق بين دول العالم، وغياب التضامن في مواجهة الوباء، ساهم في تفشي الفيروس بشكل أكبر".



وأشار إلى أنه ومنذ ظهور الفيروس لأول مرة في الصين، شهد العالم نماذج لمقاومة الوباء، والتضامن ضده، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود إرشادات خاطئة حول الفيروس، وتسسييس الوباء.



وشدد على أن السؤال الحساس الذي سيواجه جميع بلدان العالم خلال الأشهر المقبلة، هو كيفية تعايشهم مع الفيروس.



وتابع: "هناك حقيقة مؤسفة، وهي أن نهاية الوباء ليست بقريبة أبداً. العالم لم يواجه بعد أسوأ مراحل الوباء".



وظهر كورونا لأول مرة في ديسمبر/ كانون أول 2019 بمدينة ووهان الصينية، لينتشر بعدها في معظم دول العالم.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 10 ملايين و343 ألفا، توفي منهم أكثر من 506 آلاف، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و610 آلاف، وفق موقع "Worldometer".





الأناضول

