كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون" يطالب بريطانيا بالبناء لهزيمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بإخراج الاقتصاد البريطاني من أزمته التي يسببها فيروس كورونا المستجد من خلال الاستثمار السريع في البنية التحتية وخفض قواعد التخطيط العقاري.

وقال "جونسون": "لا يمكننا الاستمرار في كوننا سجناء الأزمة. يجب أن نعمل بسرعة لأننا رأينا بالفعل انخفاضًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي ونعلم أن الناس قلقون الآن بشأن وظائفهم وأعمالهم."، كما أودت وكالة "رويترز".

وظلت رسالته، التي تم تسليمها في كلية في بلدة دودلي بوسط إنجلترا، بإعلان إغلاق جديد في ليستر، على بعد 50 ميلاً فقط، حيث تنتشر عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، مع حث على "البناء، البناء، البناء"، أعلن "جونسون" عن خطط لتسريع الإنفاق على البنية التحتية الحكومية وخفض الروتين حول التخطيط لجعل التطوير العقاري أسهل.

وأضاف: "سنبني المستشفيات ، سنبني المدارس، الكليات. لكننا سنبني أيضًا بيئة أكثر خضرة ونبني بريطانيا أجمل".

ووعد بعدم خفض الإنفاق، قارن خطته ببرنامج "الصفقة الجديدة" للرئيس الأمريكي السابق فرانكلين دي روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي تضمن مشاريع إنشاء وظائف عامة لمساعدة الولايات المتحدة على التعافي من الكساد الكبير.

وأوضح "جونسون": "يبدو كمبلغ هائل من التدخل الحكومي، يبدو وكأنه صفقة جديدة ... إذا كان الأمر كذلك، فهذه هي الطريقة التي يجب أن يبدو بها".

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مع خروج بريطانيا من الإغلاق، يتطلع "جونسون" إلى تجاوز الانتقادات السابقة لتعامل حكومته مع الوباء بخطة لإصلاح الأضرار الاقتصادية وإعادة تشكيل البلاد.

ويبلغ إعلان الإنفاق العام، اليوم الثلاثاء، عن 5 مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليار دولار) نحو 5 في المائة من إجمالي استثمارات القطاع العام في العام الماضي. وقد تم الإعلان عن معظمها بالفعل ويتم إنفاقها في وقت أقرب مما كان مخططًا له.

كان الوزير الأول في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، من بين الذين شككوا في حجم الاستثمار.

أعلنت ألمانيا عن حزمة تحفيز بنسبة 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. ويعادل المملكة المتحدة 80 مليار جنيه استرليني. وقالت في تغريدة: "ليس فقط 5 مليارات جنيه إسترليني ترقى إلى حد كبير إلى صفقة جديدة، لكنها تقصر عن الدول الأخرى أيضًا".

وستتكون الاستثمارات المتسارعة البالغة 5 مليارات جنيه من مشروعات تشمل المستشفيات والمدارس والطرق. وسيعلن وزير المالية ريشي سوناك عن مزيد من التفاصيل الأسبوع المقبل.

يُظهر التاريخ البريطاني الحديث صعوبة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة.

خط قطار جديد تحت الأرض في لندن تجاوز الميزانية ومتأخرًا، كما هو الحال مع خط سكة حديد سريع بين الشمال والجنوب. بعد عقود من مناقشة توسيع المطار في مطار لندن هيثرو، لا يزال المشروع غارقًا في التحديات القانونية.