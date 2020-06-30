كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء الهند: أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تحت السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس وزراء الهند، أن أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تحت السيطرة، لكن "الإهمال وتجاهل إجراءات التباعد الاجتماعي في ازدياد"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن رصد 19459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومددت مومباي (المركز المالي بالبلاد) إجراءات العزل العام لشهر آخر، كما مددت ولاية مهاراشترا الغربية، التي سجلت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في البلاد، إجراءات العزل العام لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو، بعد ارتفاع الإصابات في مدنها الرئيسية مثل مومباي وبوني وأورانجاباد.

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وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد حالات الإصابة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند أكثر من نصف مليون والوفيات أكثر من 16 ألف حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,280 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,581 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.