كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين: قادة روسيا وتركيا وإيران يعتزمون مناقشة صراع سوريا الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم رؤساء روسيا وإيران وتركيا عقد مؤتمرًا بالفيديو يوم غدٍ الأربعاء، لمناقشة الصراع في سوريا، حسبما أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء.

وقال الكرملين، إن محادثات الاربعاء بين فلاديمير بوتين وحسن روحاني وطيب أردوغان كانت مقررة في حوالي الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، كما أوردت وكالة "رويترز".

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في حرب سوريا التي استمرت تسع سنوات، روسيا وإيران هما الداعمان الأجنبيان الرئيسيان لقوات الرئيس بشار الأسد، بينما تدعم تركيا مقاتلي المعارضة. في إطار عملية دبلوماسية تعود إلى عام 2017، اتفقوا على العمل على تصعيد القتال.

بعد تصاعد العنف الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص، اتفقت تركيا وروسيا في مارس على وقف الأعمال العدائية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا. وقصفت الطائرات العسكرية هذا الشهر قرى في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون.

قبل أسبوعين، أجلت روسيا وتركيا المحادثات الثنائية على المستوى الوزاري التي كان من المتوقع أن تركز على سوريا وليبيا، وهي دولة أخرى تدعمان فيها الأطراف المتعارضة.