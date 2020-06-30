شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تسجل اكثر من 41 الف اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 سجلت الولایات المتحدة الامریكیة، اكثر من 41 الف اصابة جدیدة بعدوى فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19)، خلال ال24 ساعة الماضیة.

Advertisements واوضحت الاحصائیات التي نشرھا المركز التابع لجامعة (جونز ھوبكنز) الامریكیة المتخصص في رصد الجائحة محلیا وعالمیا أن الولایات المتحدة سجلت 41586 إصابة بالإضافة إلى 338 حالة وفاة جدیدة. واشارت إلى أن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك في الولایات المتحدة إلى 2590582 إصابة و126414 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تسجل اكثر من 41 الف اصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.