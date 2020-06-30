وصول 200 من مرتزقة الإخوان باليمن إلى ليبيا بدعم تركي

الثلاثاء 30 يونيو 2020

كشفت مصادر ليبية مطلعة عن وصول 200 من المرتزقة اليمنيين إلى ليبيا للقتال نيابة عن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.



Advertisements

وبحسب مصادر عسكرية واستخباراتية، بحسب ما نقله موقع "صدى الساحل"، فقد أرسلت ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح الإخواني في مأرب مقاتلين إلى تركيا تحت ستار تلقي العلاج في المستشفى، حيث تم نقلهم إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت المصادر عينها أن قوات الجيش الوطني الليبي برئاسة الجنرال خليفة حفتر اعتقلت بالفعل عدداً من المرتزقة اليمنيين.