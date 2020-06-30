شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في فلسطين إلى 2698 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 30 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس حتى صباح اليوم، ليرتفع عدد المصابين الاجمالي في فلسطين إلى 2698.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن عدد الحالات النشطة 2065، وعدد حالات التعافي 625، وعدد حالات الوفاة 8، وعدد الفحوص المخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية 3311

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