شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني يوقع قانون الأمن القومي بشأن هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الصيني شي جيم بينج قانون الأمن القومي بشأن هونج كونج. ونظم عدد من المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية فى هونج كونج، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بأحد مراكز التسويق فى المدينة اعتراضا على إقرار البرلمان الصينى تشريعا للأمن القومى فى هونج كونج.

وانتشرت قوات الأمن فى هونج كونج داخل مركز التسوق الذى شهد الوقفة الاحتجاجية ، محاولة إقناع المتظاهرين بفض تظاهراتهم تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعى التى تشهدها البلاد، للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد "كوفيد – 19".

وكان البرلمان الصينى، قد أقر تشريعا للأمن القومى فى هونج كونج اليوم الثلاثاء، مما يمهد الساحة أمام تغييرات فى المستعمرة البريطانية السابقة هى الأكبر منذ عودتها للحكم الصينى قبل قرابة 23 عاما.