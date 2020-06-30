جونسون يريد تحفيز اقتصاد بريطانيا ومنظمة الصحة تؤكد ان الفيروس "يتسارع"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء عن خطة اقتصادية كبرى أشبه بالخطة التي وضعها الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت لتحفيز اقتصاد بريطانيا الاكثر تضررا بفيروس كورونا الذي "يتسارع" بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي خطاب يلقيه في دادلي (وسط) سيعلن جونسون وفقا لمقتطفات نشرها مكتبه "سنعيد البناء بطريقة أفضل وأقرب للبيئة وبوتيرة أسرع".

وينوي تخصيص خمسة مليارات جنيه (5,4 مليار يورو) في مشاريع البنى التحتية.

وصرّح جونسون في مقابلة مع إذاعة "تايمز راديو" الجديدة أن بريطانيا مقبلة على "مرحلة مضطربة" تواجه فيها أكبر انكماش في تاريخها.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "اعتقد أنه آن الأوان لتطبيق +مقاربة روزفلت+ في بريطانيا" في إشارة إلى سياسة النهوض من خلال الطلب وتدخل الدولة بعد الكساد الكبير في الثلاثينات.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة 43575 شخصا في بريطانيا الذي يتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي فيها بأكثر من 10% هذه السنة بحسب صندوق النقد الدولي.

ومساء الاثنين أعلنت الحكومة تشديد العزل في ليستر بسبب ارتفاع عدد الحالات في هذه المدينة الواقعة وسط انكلترا، الاولى التي تفرض عليها تدابير محلية.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "قبل ستة أشهر، لم يكن أحد بيننا بامكانه تخيّل كيف سينقلب عالمنا وحياتنا جراء هذا الفيروس الجديد".

وقال مدير المنظمة "نريد جميعاً أن ينتهي ذلك. لكن الواقع الصعب هو أن الأمر أبعد ما يكون من نهايته" مكرراً أن الوباء "يتسارع" في الوقت الحالي.

وتابع "سبق أن خسرنا كثيرا من الأمور، لكن لا نريد أن نفقد الأمل".

وحذّر من أنه في ظل "عالم منقسم" و"نقص في الوحدة الوطنية والتضامن العالمي، (...) ترقبوا الأسوأ".

وأشار إلى أن لقاحاً سيكون "أداة مهمة" للسيطرة على الفيروس على المدى الطويل داعياً الحكومات والمواطنين إلى وضع "حلول بسيطة" بهدف "إنقاذ الأرواح الآن".

ودعا الحكومات إلى "إجراء فحوص وتعقّب وعزل وفرض حجر صحي على المصابين". وطلب من الأشخاص احترام تدابير النظافة ووضع كمامات عندما تكون ضرورية واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد غيبريسوس أن "الفيروس يتفشى بطريقة شرسة".

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أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 502,599 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19:00 ت غ الإثنين.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10,208,540 شخصاً في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 5,094,900 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تُجري فحوصاً إلاّ للحالات الأكثر خطورة، بينما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، في وقت يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ومنذ آخر إحصاء الأحد الساعة 19,00 ت غ، سُجّلت 2,969 وفاة و144,004 إصابات جديدة حول العالم. والدول التي سجّلت أعلى عدد وفيّات جديدة هي البرازيل (552) تليها الهند (389) والمكسيك (267). والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيّات والإصابات، بتسجيلها 125,928 وفاة من أصل 2,564,163 إصابة. وشفي ما لا يقلّ عن 685,164 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي البرازيل التي سجّلت 57,622 وفاة من أصل 1,344,143 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43,575 وفاة من أصل 311,965 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,744 وفاة (240,436 إصابة)، وفرنسا مع 29,813 وفاة (200,667 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى معدّل وفيّات نسبةً إلى عدد السكّان (84 وفاة لكلّ 100 ألف نسمة)، تليها المملكة المتحدة (64) ثمّ إسبانيا (61) وإيطاليا (57) والسويد (53).

وأحصت أوروبا الإثنين حتّى الساعة 19,00 ت غ، 196,428 وفاة من أصل 2,660,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 134,538 (2,667,981 إصابة).

وفي أميركا اللاتينيّة والكاريبي، سُجّلت 112,321 وفاة (2,491,030 إصابة)، وآسيا 33,689 وفاة (1,251,153 إصابة) والشرق الأوسط 15,819 وفاة (7,431,72 إصابة) وإفريقيا 9,671 وفاة (385,166 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9,244 إصابة).

مع تزايد الحالات الجديدة اضطرت عدة دول لوقف عملية رفع اجراءات العزل. وأمر حاكم كاليفورنيا الاحد باغلاق حانات لوس انجليس وست مناطق اخرى بعد ارتفاع عدد الحالات.

ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين خلال لقائهما الدول الاوروبية للتوصل الى اتفاق حول نهوض الاتحاد الاوروبي اعتبارا من القمة الاوروبية في تموز/يوليو.

وقالت المستشارة "نواجه تحديات اقتصادية لم نشهدها منذ عقود وعلى الارجح خلال التاريخ".

واضافت "نأمل في التوصل الى حل" اعتبارا من القمة الاوروبية في 17 و18 تموز/يوليو التي ستتطرق الى تبني خطة النهوض بقيمة 750 مليار يورو التي اقترحتها المفوضية الاوروبية "حتى وان كانت الطريق لا تزال طويلة".

وامام الحكومات الاوروبية مهلة حتى ظهر اليوم لاتخاذ قرار فتح حدود الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من تموز/يوليو امام مسافري 15 دولة اخرى تعتبر أوضاعها الوبائية مرضية باستثناء الولايات المتحدة.