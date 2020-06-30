المحكمة العليا في ايران تثبت الحكم بالسجن خمس سنوات على باحثة فرنسية-إيرانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكماً بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إسنا" الثلاثاء نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية. وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي إن عقوبة عادلخاه التي صدرت في أيار/مايو بتهم أمنية "بينها التآمر ضد الأمن القومي"، قد ثبتت في الاستئناف، و"ستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات" تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها في حزيران/يونيو 2019.

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