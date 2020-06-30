شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العالم يطارد تمويلات قطر المشبوهة الداعمة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

على طريقة دس السم في العسل، تنشط قطر عبر مؤسساتها الخيرية وبنوكها وسياسة الوساطة المزعومة في تقديم أموال طائلة بكافة دول العالم؛ لدعم الإرهاب والتطرف تحت ستار دعم أنشطة خيرية وتقديم مساعدات إنسانية أو تحرير رهائن مختطفين .. وفق “العين“.



وسرعان ما تتكشف حقيقة تلك التمويلات المشبوهة وأهدافها، وتأخذ طريقها إما عبر أروقة المحاكم، لمقاضاة قطر ومؤسساتها، أو إخضاعها لتحقيقات موسعة للكشف عن شبكة الممولين والمستفيدين منها، أو اتخاذ قرار فوري بشأنها لدرء خطرها.

وتشهد العديد من أروقة المحاكم حول العالم، في الفترة الحالية، دعاوى قضائية تم رفعها من قبل ضحايا إرهاب قطر لمقاضاتها على جرائمها.

فقبل أيام اتهمت دعوى قضائية بالولايات المتحدة، دوائر رسمية قطرية بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل "موجعة" ضد أمريكيين.

وركزت الدعوى القضائية الأمريكية على استهداف مؤسسة قطر الخيرية باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي.

يأتي هذا فيما يتواصل النظر في دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي بتهمة تمويل جبهة النصرة الإرهابية.

ومن أمريكا إلى بريطانيا، حيث يخضع مصرف الريان القطري لتحقيقات من السلطات البريطانية منذ العام الماضي لاتهامه بالتورط في عمليات تحويل أموال لجماعات ومنظمات إرهابية.

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بالتزامن مع تلك الحملة العالمية لمواجهة إرهاب قطر، يتصاعد الغضب في إيطاليا بعد ثبوت تورط قطر في دعم حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية التي خطفت الرهينة الإيطالية، سيلفيا رومانو، وتم تحريرها بفدية قطرية الشهر الماضي.

في ظل تلك الأجواء، تتزايد التحذيرات من التمويلات القطرية المشبوهة للمراكز الإسلامية وللمساجد في الدول الغربية، بعد كشف محاولات الدوحة لاستغلاله في الترويج لأجندة متطرفة، وفكر الإخوان الإرهابي.

وذكرت صحيفة Berlinske الدنماركية، قبل أيام أن قطر وضعت يدها على"مركز حمد بن خليفة الحضاري" الذي يضم المسجد الكبير ومركز ثقافي في العاصمة كوبنهاجن، وسط انتقادات كبيرة في البلاد، ومخاوف من نشر التطرف والإرهاب.

أحدث الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قطر، جرت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

وأقام محام أمريكي دعوى قضائية ضد قطر، بسب تمويل الدوحة جماعات إرهابية أدت هجماتها إلى مقتل أمريكيين.

وركزت الدعوى القضائية الأمريكية على استهداف مؤسسة قطر الخيرية باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي، كما شملت مصرف الريان وبنك قطر الوطني.

وأقام الدعوى القضائية ضد قطر المدعي ستيفن ييرلز المعروف بدعم ضحايا الإرهاب في نيويورك نيابة عن عائلات وضحايا هذه الهجمات الإرهابية.

ووجهت الدعوى اتهاما لقطر باستخدام قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، مؤكدة أن جهات رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لهم