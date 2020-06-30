شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن شفاء 717 حالة جديدة من " كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، اليوم، ارتفاع عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) في البلاد إلى 37030 حالة بعد تماثل 717 حالة جديدة للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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