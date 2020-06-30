شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تسجل 1010 إصابات جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1010 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 40070 و176 وفاة وتماثل 23425 للشفاء.



وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3121 فحصاً.

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