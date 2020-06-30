شكرا لقرائتكم هادي: جهود حكومية لتنفيذ اتفاق الرياض برعاية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الثلاثاء، عن وجود جهود حكومية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وكانت مصادر لقناة "العربية"، أكدت الأحد، أن "السعودية تبذل جهودا متواصلة لنزع فتيل الأزمة بين طرفي اتفاق الرياض".

وأكد هادي، خلال لقاء مع السفير الأميركي لدى اليمن على استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية التي تنفذها جماعة الحوثي ومن خلفها إيران، مجدداً تمسكه بخيارات السلام لحقن دماء اليمنيين.

كما قال إن إيران تعمل على الدوام وبكافة الوسائل على تهريب الأسلحة لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب وتهديد دول الجوار.

دعم أميركي للقيادة الشرعية باليمن

بدوره، أكد السفير الأميركي مواقف بلاده الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، مثمناً جهود الرئيس اليمني في احلال السلام ومواصلة انجاح اتفاق الرياض لخلق أمن واستقرار شامل ينعكس ايجابا على واقع ومعيشة المجتمع.

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وقال "إن قيادكم تحظى بدعم الولايات المتحدة وسنكون كذلك على الدوام داعمين لليمن لتجاوز مختلف تحدياته".

كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.

نشر مراقبين

هذا وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي عن بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

يأتي ذلك بعد إعلان التحالف استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لوقف فوري لإطلاق النار وعقد اجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية.

ودعا التحالف كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ اتفاق الرياض لما فيه مصلحة كبيرة لليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.