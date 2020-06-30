بوتين يدعو الروس إلى دعم "استقرار وأمن وازدهار" البلاد

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى دعم "أمن واستقرار وازدهار" روسيا، عشية انتهاء استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز سلطته. وقال خلال كلمة تلفزيونية مقتضبة "نحن لا نصوت على التعديلات باعتبارها فقط قواعد قانونية، بل نصوت من أجل البلد الذي نريد العيش فيه...الذي نريد توريثه لأولادنا وأحفادنا". ولم يشر بوتين في كلمته إلى التعديل الذي سيسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2036.

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