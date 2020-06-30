إيران تحكم بالإعدام على معارض كان يقيم في المنفى

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





أعلنت ايران الثلاثاء انها حكمت بالاعدام على روح الله زم المعارض الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي "لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض وبالتالي قررت عقوبة الاعدام" كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اعتقال زم السنة الماضية.

من جانب أخر، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكماً بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إسنا" الثلاثاء نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية.

وقال إن عقوبة عادلخاه التي صدرت في مايو بتهم أمنية "بينها التآمر ضد الأمن القومي"، قد ثبتت في الاستئناف، و"ستقضي عقوبة بالسجن خمس سنوات" تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها في يونيو 2019.