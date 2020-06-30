اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





بروكسل: عبر الملك فيليب الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا عن "بالغ أسفه للجروح" التي تسببت بها فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديموقراطية. وفي رسالة وجّهت الثلاثاء الى رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي في مناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد كتب الملك فيليب "أود أن أعبّر عن بالغ أسفي لجروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر التمييز الذي لا يزال حاضرا في مجتمعاتنا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك بلجيكا يعبّر عن "أسفه" للماضي الاستعماري في الكونغو الديموقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.