الرئيس الصيني يوقّع قانون الأمن القومي لهونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
وقع الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، على قانون الأمن القومي المثير للجدل لهونج كونج، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وانتشرت قوات الأمن فى هونج كونج داخل مركز التسوق الذى شهد الوقفة الاحتجاجية ، محاولة إقناع المتظاهرين بفض تظاهراتهم تطبيقا لقواعد التباعد الاجتماعى التى تشهدها البلاد، للسيطرة و الحد من انتشار فيروس كورونا التاجى المستجد
وكان البرلمان الصينى، قد أقر تشريعا للأمن القومى فى هونج كونج اليوم الثلاثاء، مما يمهد الساحة أمام تغييرات فى المستعمرة البريطانية السابقة هى الأكبر منذ عودتها للحكم الصينى قبل قرابة 23 عاما.
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