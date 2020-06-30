مستشفى عزل بلطيم يسجل حالة الوفاة رقم 100 لمصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن حالة الوفاة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، هي رقم 100 منذ تشغيله، وهي لفتاة عشرينية، تقيم بمحافظة القاهرة.

وقال المصدر إنه جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لتجهيزها وتغسيلها، وصلاة الجنازة عليها، قبل تسليم الجثة لذويها، لدفنها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.