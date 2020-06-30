محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن حالة الوفاة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، هي رقم 100 منذ تشغيله، وهي لفتاة عشرينية، تقيم بمحافظة القاهرة.
وقال المصدر إنه جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تمهيدًا لتجهيزها وتغسيلها، وصلاة الجنازة عليها، قبل تسليم الجثة لذويها، لدفنها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى عزل بلطيم يسجل حالة الوفاة رقم 100 لمصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.