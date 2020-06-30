محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس بثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

وأكد المحافظ، في بيان إعلامي، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب رفض حكم الاستبداد، وأيدتها القوات المسلحة لتستعيد مصر حريتها.

وأشار المحافظ إلى أن التحول الذي شهدته بورسعيد في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية واللوجستية والسياحية والبنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جعلها قاطرة التنمية في مصر، وهي جزء من إنجازات دولة أعاد الرئيس بنائها لتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر باسم أبناء المحافظة للرئيس على الاهتمام والرعاية التي تحظى بها بورسعيد في عهده.

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