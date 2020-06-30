إغلاق 10 ضواحي في ملبورن بأستراليا لارتفاع إصابات كورونا

فرضت السلطات في مناطق بمدينة مبلورن، أكثر ثاني مدينة استرالية اكتظاظا بالسكان، إجراءات إغلاق في محاولة لكبح الارتفاع مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت السلطات الصحية إن ولاية فيكتوريا، التي تعد ملبورن عاصمتها، سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأصدر رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز أوامره بفرض إجراءات الإغلاق ابتداء من ليلة الأربعاء في عشر ضواحي في ملبورن، حيث تم تسجيل معظم حالات الإصابة الجديدة.
وتعني هذه الإجراءات أن سكان هذه الضواحي لن يمكنهم مغادرة منازلهمسوى من أجل تلقى العلاج أو ممارسة الرياضة أو شراء الاحتياجات الأساسية أو الذهاب للعمل أو المدرسة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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