عمان تُسجل 1010 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1010 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 776 لعمانيين، و234 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 40070، إضافة إلى176 وفاة.
أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3121.
ذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 23425، مشيرة إلى أن الفحوصات التي
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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