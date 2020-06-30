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النمسا تُسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

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 أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس منها 27 إصابة في فيينا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 69 إصابة أمس.

 ذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بلغ 17 ألفًا و776

حالة تعافى منها 16 ألفًا و478 حالة، بينما توفى 705 حالات.

 وأوضح البيان أنه يوجد حاليًا 64 شخصًا في المستشفى منهم 6 حالات في وحدات العناية المركزة

ومعظم المصابين في فيينا (256) تليها النمسا العليا (129) والنمسا السفلى (91).

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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