أعلن رئيس مختبر علم الوراثة المجهرية في جامعة "بلجورود" الحكومية الروسية للبحوث العلمية، ميخائيل تشورنوسوف، أن خطر الإصابة بـ"كوفيد – 19" يتوقف على الميل الوراثي للإنسان حين التعرض له ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ومن المعلوم أن الفيروس التاجي يسبب عواقب خطيرة عند إصابة البعض، أما البعض الآخر فيتحمل الإصابة بشكل خفيف أو لا يلاحظ أبدا المرض الذي أصابه.
ويعود هذا الأمر بالدرجة الأولى
ولكل مرض عمليا طبيعة وراثية، بما في ذلك الميل إلى التعرض لأمراض معدية. ويعتبر بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي. أما البعض الآخر فإنه أقل عرضة له. وفيمايتعلق بجريان المرض نفسه فإنه يتوقف كذلك على عوامل وراثية.
وأشار العالم الروسي إلى أن الذين لديهم المجموعة الثانية (B) من الدم فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، إذ أن مجموعة الدم تعد كذلك مؤشرا وراثيا يحدد رد فعل جسم الإنسان على العدوى. وهناك عوامل وراثية أخرى مثل السمنة ومرض السكري وما إلى ذلك.
يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العلماء الروس اكتشفوا في مختلف مناطق روسيا ما يزيد عن 100 سلالة لفيروس "كوفيد – 19".
كانت هذه تفاصيل خبر العوامل الوراثية تلعب دورا حاسما في الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.