النمسا تُقرر دعم اليمن بمليون يورو

قرر مجلس الوزراء النمساوي اليوم الثلاثاء، تقديم مليون يورو من صندوق الكوارث الأجنبية إلى اليمن، مشيرًا إلى أن الأموال ستوجه عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتخفيف من حدة حالة الطواريء الإنسانية في اليمن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم، أنه بعد سنوات من النزاع المسلح أصبح

الوضع الإنساني في اليمن كارثيا.

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وقال وزير الخارجية الكسندر شالنبرج، فى البيان، إن الأموال التي تقررت اليوم تسعى إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في اليمن.

وأشار إلى أنه وفقا للأمم المتحدة فإن أسوأ أزمة إنسانية في العالم تقع

حاليا في اليمن، حيث تسبب النزاع المسلح الدائر منذ مارس 2015 في حالة طواريء إنسانية كارثية في اليمن، موضحا أنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، يعاني حوالي ثلثي السكان من الجوع الحاد و18 مليون شخص ليس لديهم إمدادات مياه شرب كافية أو غير كافية كما أن ما يقرب من نصف جميع مرافق الرعاية الصحية لا تعمل.