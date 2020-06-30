برلماني أوكراني: زيلينسكي قد يكون آخر رئيس للبلاد

أعلن فاديم رابينوفيتش، النائب الأوكراني، ونائب رئيس حزب "منصة المعارضة لأجل الحياة"، أن أوكرانيا على وشك أن تصبح جمهورية برلمانية، وقد يكون فلاديمير زيلينسكي آخر رئيس للبلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفاد موقع الحزب الإلكتروني أن النائب البرلماني المعارض أكد أن زيلينسكي الذي أسدى "الكثير من الوعود" قبل عام خلال الانتخابات الرئاسية،

كان يحظى بمساندة ثلاثة أرباع الأوكرانيين، إلا أن معظمهم أصيب بخيبة أمل بسبب أعمال السلطات في عهده.

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ويرى السياسي الاوكراني الآن أن زيلينسكي الذي حظي في الانتخابات بدعم "73 في المئة من الأوكرانيين" يشرع الآن في "المغازلة" مع 20 في المئة من

أولئك الذين لم يصوتوا له. وعبر عن اعتقاده بأن رئيس البلاد "لا يعرف ماذا يفعل بالدولة".

وتابع السياسي الأوكراني، مشيرا إلى أن رئيس البلاد (زيلينسكي) "كانت أمامه فرصة هائلة لجعل بلادنا مزدهرة، لكن الإزدهار لا يرى حتى الآن، وكنت قلت قبل عام: إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيكون إما أنجح رئيس، أو آخر رئيس لأوكرانيا، لأننا سنصبح جمهورية برلمانية"، مضيفا أنه يعتقد الآن أن البلاد قريبة من الخيار الثاني.