بعد تجاوزها لـ900 وفاة بسبب كورونا.. الجزائر تمدد الحجر الصحي لأسبوعين

بعد تجاوزها تسعمائة حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد، مسجلة بذلك أعلى نسب الإماتة بالجائحة في العالم العربي، قررت الجارة الشرقية الجزائر تمديد الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين.

وقررت الحكومة الجزائرية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، تمديد إجراءات الحجر المنزلي، المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا، إلى غاية 13 يوليوز المقبل، في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، مع تشديد الإجراءات الصحية، فيما لم تستفد سوى 19 ولاية من رفع الحجر.

وقالت الحكومة الجزائرية إن قرار تمديد الحجر الصحي، اتخذ بعد المشاورات مع اللجنة العلمية لرصد، ومتابعة فيروس كورونا، مع إحطاء صلاحيات للولاة، وفي الحالات، التي تقتضي فيها الوضعية الصحية، إقرار حجر جزئي، أو كلي في المناطق، والبلدات، والأحياء، التي ينتشر بها الوباء.

وسجلت الجزائر، حتى أمس الاثنين، 905 وفيات، و13 ألفا و571 إصابة، مقابل 9674 حالة شفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة الجزائرية.