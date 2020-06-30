أمينوكس يصدر جديده مع حليوة.. تحولا لرسوم متحركة في الكليب- فيديو

بعد التحضير له، منذ عام 2018، أصدر الفنان أمينوكس، منتصف ليلة أمس الاثنين/ الثلاثاء، عمله الجديد، رفقة مغني الراب حليوة، بعنوان “سندريلا”.

ونشر أمينوكس على قناته في “يوتوب” فيديو كليب “cendrillon”، الذي اعتمد فيه على رسوم متحركة بخصوصيات مغربية، مع حضوره، و”حليوة” بشخصيات كرتونية تشبههما.

وسجلت الأغنية الجديدة لأمينوكس، وحليوة، قبل حوالي سنتين، في استوديو هبة، الذي أقامه الملك محمد السادس في الدارالبيضاء لاحتضان الفنانين الشباب، الذي سبق أن سجل فيه الفنان المذكوران ألبوميهما المنفصلين.

وكسر كل من أمينوكس، وحليوة غيابهما عن الإصدارات الجديدة، طوال فترة الحجر، بالعمل، الذي يمزج بين نوعين موسيقيين شبابيين “r&b” والراب.