إصابات كورونا الجديدة في 8 جهات.. وجهة “البيضاء- سطات” تتصدر- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 8 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 4 جهات أي حالة جديدة.

واكتشفت نصف حالات الإصابة الجديدة (96 حالة) بجهة الدار البيضاء سطات، التي عرفت تسجيل 48 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، وسجلت بجهة العيون الساقية الحمراء 16 حالة جديدة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 12 حالة جديدة.

وبجهة الشمال سجلت 8 حالات جديدة مقابل 6 بجهة الربط سلا القنيطرة و4 لجهة فاس مكناس، وأخيرا حالة واحدة بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة أيضا بجهة الداخلة.

بالمقابل لم تسجل إصابات جديد في الجهات الأربع المتبقية، وهي درعة تافلالت والشرق وسوس ماسة وخنيفرة بني ملال.

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وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 12385 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: 3427 حالة في جهة البيضاء و2214 في جهة الشمال، و1959 بجهة الرباط سلا القنيطرة و1937 في جهة مراكش آسفي، و1251 في جهة فاس مكناس و586 في جهة درعة تافيلالت

وفي في جهة العيون الساقية الحمراء، بلغت الحصيلة التراكمية 473 إصابة مؤكدة، ثم 206 في جهة الشرق و152 في جهة بني ملال خنيفرة، 92 في جهة سوس ماسة و76 في جهة كلميم وادي نون و12 في جهة الداخلة وادي الذهب.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.