إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا في محطة البراق في طنجة

سجلت محطة البراق طنجة المدينة، أمس الاثنين، 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وحسب مصدر مطلع، فإن الإصابات سجلت في صفوف عمال أحد محلات الأكلات السريعة داخل محطة القطار في طنجة. وأضاف المصدر ذاته، أن التحاليل المخبرية الروتينية، التي خضع لها عمال المطعم إلى جانب زملائهم في عدد من المحلات التجارية الأخرى، أكدت تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كوفيد-19، إذ سارعت السلطات الصحية إلى وضع عدد من المخالطين تحت الحجر الصحي، في انتظار التأكد من سلامتهم الصحية.

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