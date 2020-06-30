طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السهول الداخلية والريف، والسايس، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب في بعض المناطق قرب السواحل خلال الليل والصباح، كما سيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما، فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط وكذا الهضاب العليا الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أو زخات رعدية محلية، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والشرق من القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق، إلى جانب هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و24 درجة بشمال ووسط البلاد، والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و44 درجة بالجنوب-الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 36 و43 درجة بكل من المنطقة الشرقية، وسوس، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وتادلة، والرحامنة وتانسيفت، وما بين 30 و35 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، والسهول المحيطية، وستكون ما بين 30 و35 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية والسهول المحيطية وما بين 22 إلى 32 درجة قرب السواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بسواحل المحيط الأطلسي.