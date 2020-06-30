3 تطبيقات مجانية تمكّن تتبع درجة حرارة الجسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُعتبر ارتفاع درجة حرارة الجسم من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، والآن مع عودة الأنشطة التجارية والاقتصادية في بعض الدول، تُفحص درجة حرارة الجسم قبل دخول أي محل عام.

وأطلقت بعض الدول العربية تطبيقات تساعد مواطنيها على الالتزام بإجراءات الحماية، ولكن إذا لم يكن هناك تطبيق حكومي في البلد الذي تقطن فيه يمكن استخدام أحد التطبيقات التالية التي تساعد على تتبع درجة حرارة الجسم.

تطبيق (Temp. Statistic)

يتيح هذا التطبيق وبشكل مغاير عن التطبيقات الأخرى تتبع درجة حرارة الشخص وأحد أفراد عائلته بسهولة، إذ يمكن تتبع درجات الحرارة لعدة أشخاص بشكل منفصل بواسطة هذا التطبيق.

ويسجل التطبيق درجة الحرارة مع موضع قياسها مثل الجبين أو الإبط، ويمكّن أيضا إضافة الأعراض الذي يعاني الشخص منها مثل التهاب الحلق أو القشعريرة، بالإضافة إلى امكانية إرفاق أسماء الأدوية التي تتناولها.

ويحفظ التطبيق معلومات درجات الحرارة الذي سجلها المستخدم في السابق غي سجلّات (Logs)، وفي الصفحة الرئيسية للتطبيق يمكن رؤية مخطط التغيير في درجة حرارة جسمك بمرور الوقت.

التطبيق يتواجد مجانًا لمستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد"، وساعة "آبل" الذكية في "آب ستور"، ولكنه غير متواجد لمستخدمي أجهزة "أندرويد".

تطبيق (MedM Temperature)

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يتيح التطبيق تتبع درجة حرارة الشخص وأفراد عائلته يدويًا و تلقائيًا إذا كنت تستخدم مستشعرات درجة الحرارة الذكية المتوافقة مع التطبيق.

يعمل التطبيق دون اتصال بالإنترنت، ودون الحاجة لتسجيل الدخول، يلزم المستخدم فقط إدخال نتائج قياس درجة الحرارة . ويمكنك بعد ذلك حفظ سجلات تتبع درجة الحرارة، وحفظ البيانات في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي فقط.

التطبيق يتواجد مجانًا لمستخدمي هواتف "أندرويد" في "جوجل بلاي"، ولمستخدمي هواتف "آيفون" في "آب ستور".

تطبيق (Body Temperature Recorder)

يتتبع هذا التطبيق درجة حرارة الجسم عبر الرسوم البيانية والسجلّات. ويمّكن إضافة الأعراض الذي يعاني الشخص منها بالاستعانة بقائمة أكثر الأعراض شيوعًا، مثل: الصداع والسعال، وانسداد الأنف، والتهاب الحلق، وغيرها الكثير.

تتضمن الميزات الإضافية رسمًا بيانيًا يوضح التغيرات في درجات الحرارة لمدة 30 يومًا، ومكانًا لإضافة المزيد من الأشخاص الذين تريد تتبع درجات حرارتهم، وإمكانية إرسال السجل عبر البريد الإلكتروني، وهو مناسب للمشاركة مع الطبيب حاصتك.

التطبيق يتواجد مجانًا لمستخدمي هواتف "أندرويد" في "جوجل بلاي"، ولمستخدمي هواتف "آيفون" في "آب ستور".