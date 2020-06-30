اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل محدود في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أسرى محررين وطفلا من الخليل.

وأفاد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عبد موفق بداونة، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود مصطفى مرداوي بعد اقتحامها منزل ذويه في بلدة عرابة، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

بينما في محافظة الخليل، دهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت الشاب عدي حسن نور الخطيب، ومن بلدة الظاهرية جنوبا اعتقلت معاذ محمد القيسية، ومن مخيم العروب شمالا اعتقلت أحمد رأفت البدوي، وأحمد محمد عدوي، والطفل أحمد عماد البدوي، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر "عصيون".

ونصبت قوات الاحتلال كاميرات مراقبة على مدخل زيف يطا جنوب الخليل، وحواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت المركبات وفتشت ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

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وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات شرطة الاحتلال صباح اليوم بلدة العيسوية، وشرعت بإزالة صور الشهيد محمد سمير عبيد عن الجدران، والذي تمر ذكرى استشهاده الأولى في مثل هذه الأيام.

ولفتت مصادر محلية إلى أن شرطة الاحتلال شنت خلال العام الماضي حملات دهم وتحطيم لنصب تذكارية في حي الشهيد عبيد، واشتدت الحملات في الأيام الأخيرة الماضية.

أما في قطاع غزة، توغلت صباح يوم الثلاثاء، عدة جرافات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدودة، شرقي محافظة خان يونس.

وأفاد شهود عيان بتوغل 6 جرافات عسكرية، انطلاقا من بوابة "الفراحين" العسكرية، شرقي بلدة عبسان الجديدة، لمسافة تقدر بحوالي 70مترا خارج السياج. كما إن الجرافات المتوغلة يرافقها كباشان عسكريان، وآلية هندسة، انضمت للتوغل في وقت لاحق.

وباشرت الجرافات المتوغلة بعمليات تجريف، بإسناد من عدّة آليات وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج. إذ تزامن التوغل مع إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال، الذين اعتلوا سواتر ترابية داخل السياج، تجاه المزارعين، بمحيط بوابة الفراحين.