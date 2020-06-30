الصحة الفلسطينية: 255 إصابة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ2698

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحصت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 2698 إصابة منها 2065 إصابة نشطة.

وبحسب معطيات الوزارة، تم تسجيل 53 إصابة في محافظة القدس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 181 إصابة في محافظة الخليل، 1 محافظة طولكرم، 5 إصابات في محافظة بيت لحم، 11 إصابة في محافظة نابلس، 2 محافظة أريحا والأغوار.

وأوضحت الوزارة في بيانه لوسائل الإعلام أن الحالة الصحية للمصابين وصفت بين الطفيفة والمتوسطة وجميعهم يخضعون للحجر الصحي في المراكز الطبية، بينما 13 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة 2698 إصابة، بينما عدد الحالات النشطة 2065، وعدد حالات التعافي 625، وعدد حالات الوفاة 8.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية لاكتشاف كورونا بلغ خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3311 فحصا.